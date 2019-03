Colombianske fodboldkvinder føler sig dårligt behandlet

De ulige forhold mellem mænd og kvinder i fodboldverdenen har været et stort tema siden fredag, der var kvindernes internationale kampdag.

Nu følger spillerne på Colombias kvindelige landshold trop ved at tage bladet fra munden og fortælle om diskrimination på baggrund af kønnene.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har de colombianske kvinder følt sig diskrimineret i flere år.

Men det er især et tiltag om at erstatte kvindeligaen med en semiprofessionel U23-liga og tilbageholde løn, som nu får dem til at åbne op.

- Vi mangler en solid base og infrastruktur, som har vores ryg og viser os respekt, siger Natalia Gaitan, der er anfører på Colombias landshold.

Udmeldingen kommer, efter at 28 spillere fra det kvindelige landshold i USA fredag sagsøgte fodboldforbundet, US Soccer. Kvinderne kræver ligeløn og samme vilkår som mændene.

Ifølge de colombianske fodboldkvinder skylder deres nationale forbund stadig penge efter VM i 2015. Og forbundet vil angiveligt ikke betale for spillernes sundhedsforsikringer eller internationale flyrejser med landsholdet.

Forbundet bliver også beskyldt for at kræve, at spillerne indimellem betaler for deres egne spilledragter.

Colombia er ikke kvalificeret til VM, der til sommer afholdes i Frankrig, eller OL næste år i Tokyo. Holdet har nemlig ikke spillet en kamp siden juli sidste år.

De får opbakning af det stjernespækkede mandlige landshold, der tæller profiler som Radamel Falcao, James Rodríguez og Juan Cuadrado.

- Vi fordømmer og tager afstand fra enhver handling, der truer kvinder fysisk, mentalt eller emotionelt, skriver herrelandsholdet i en erklæring og fortsætter:

- Vi støtter vores kolleger på Colombias kvindelandshold. Kvindefodbold skal fortsætte med at vokse og udvikle sig på alle niveauer, og den har brug for den nødvendige opbakning.