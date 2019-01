Clara Tauson bliver Årets Juniortennisspiller

For tredje år i træk blev 16-årige Clara Tauson torsdag kåret som Årets Juniortennisspiller i 2018.

16-årige Clara Tauson viste sig i 2018 som et af de lysende talenter på den internationale scene for kvindelige juniorspillere.

Torsdag modtog tennistalentet derfor prisen som Årets Juniortennisspiller for tredje år i træk, meddeler Dansk Tennis Forbund i en pressemeddelelse.

Clara Tauson vandt i 2018 fem ITF-turneringer i juniorklassen.

En af sejrene var i en turnering lige under grand slam for juniorer, da danskeren vandt i Osaka i Japan, og hun sejrede også i EM for U18-spillere, hvor hun deltog på dispensation, da hun hørte til i U16-klassen.

Hun nåede frem til semifinalen i sæsonfinalen for årets otte bedste juniorspillere, hvor hun sluttede som nummer tre, og hun ligger på fjerdepladsen på verdensranglisten for juniorer i den seneste opgørelse fra 31. december.

- Clara Tauson har leveret et helt eminent flot år i 2018 og er en fortjent vinder af Årets Juniortennisspiller. Det er ikke kun hendes resultater på banen, der imponerer mig.

- Hele hendes indstilling til sin tennis giver troen på, at hun kommer til at udrette store ting i fremtiden, siger formanden for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen.

Sportschefen i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Andersen, oplyser torsdag til Ekstra Bladet, at det er besluttet, at Clara Tauson stiller op i Australian Open i Melbourne i januar.

Stjernen Caroline Wozniacki, der onsdag blev kåret til Årets Tennisspiller i 2018, vandt juniorprisen i de fire første år, hvor den blev uddelt.