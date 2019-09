City-stopper gennemgår knæoperation og er ude i måneder

Manchester City-stopperen Aymeric Laporte står foran en lang pause, efter at han er blevet opereret i sit ene knæ.

Laporte måtte udgå af Citys Premier League-kamp mod Brighton i lørdags, og den engelske mesterklub skriver på sin hjemmeside, at der er tale om skader på brusk og menisk.

- Alle i City ønsker Aymeric en fuldstændig og hurtig restitution, lyder det.

Klubben giver ikke en nærmere prognose for, hvornår den 25-årige franskmand er tilbage på banen, men ifølge flere engelske medier skal man ikke regne med at se Laporte i aktion igen på denne side af nytår.

Dermed er manager Josep Guardiola ved at løbe tør for midterforsvarere.

I sommerpausen lod han Vincent Kompany smutte til Anderlecht, mens den engelske landsholdsstopper John Stones er vej til at kæmpe sig tilbage fra en skade.

Laportes uheld betyder også, at han i denne omgang forpasser chancen for at få debut på det franske A-landshold.

Han var udtaget til de kommende dages to EM-kvalifikationskampe mod Albanien og Andorra.