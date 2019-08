Philip Billing spillede hele kampen for Bournemouth, der på eget græs tabte 1-3 til Manchester City.

Målslugerne Sergio Agüero og Raheem Sterling scorede søndag eftermiddag målene for Manchester City, da mesterholdet kom tilbage på vindersporet i Premier League med en sejr på 3-1 over Bournemouth.

Efter uafgjort mod Tottenham kom Josep Guardiolas tropper dermed tilbage på vindersporet og ligger nu på andenpladsen efter Liverpool.

De to hold duellerede i den forgangne sæson til det sidste, og da 38. spillerunde var afviklet, vandt City med et enkelt point.

Tre runder inde i denne sæson er Liverpool to point foran City.

Den danske midtbanespiller Philip Billing, der tidligere på sommeren skiftede fra nedrykkerklubben Huddersfield til Bournemouth, startede for tredje gang af tre mulige for Bournemouth.

Fra sin position på midtbanen kunne han se den argentinske stjerneangriber Sergio Agüero bringe de prominente gæster i front efter et kvarter.

Lidt tilfældigt havnede bolden hos Agüero, der sendte den i nettet langs græsset.

1-0 blev til 2-0 to minutter før pausen, hvor Citys angrebsmaskine skruede tempoet op med et par hurtige pasninger.

Via David Silva endte bolden hos Raheem Sterling, der lavede sin femte ligascoring i sæsonen og bragte sig op på siden af den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki, der lørdag nettede for tredje kamp i træk for Norwich.

Nummer tre på topscorerlisten er efter søndagens kamp Agüero, og han krydrede en god indsats med endnu et mål 20 minutter inde i anden halvleg.

Kort før pausen havde Bournemouths Harry Wilson ellers reduceret Citys føring, og Agüeros scoring var en ny mavepuster på værterne.

Argentineren var hurtigt over bolden efter lidt klumpspil i feltet, og med en tåhyler kom han op på fire sæsonmål med scoringen til 3-1.

Sejren kunne være blevet endnu større, hvis City havde fået tildelt et straffespark undervejs i halvlegen, men efter en videogennemgang vurderede dommerne i VAR-rummet, at der ikke var straffe.