City-stjerne: Vi er ikke fysisk klar til sæsonen endnu

Ifølge Kevin De Bruyne var det til at se på Manchester City og Liverpool, at sæsonen kun lige er begyndt.

Fodboldstjernerne fra Manchester City og Liverpool slap for forlænget spilletid, da det søndag stod 1-1 efter 90 minutter i den årlige Community Shield på Wembley.

I stedet for 30 minutter ekstra i benene gik holdene direkte til en straffesparkskonkurrence, som City vandt.

Og det var måske en god idé. I hvert fald er formen endnu ikke helt på plads, fortæller Kevin De Bruyne til det britiske medie BT Sport.

- Det var en fysisk hård kamp. Man kan godt se, at vi stadig er i gang med forberedelserne til sæsonen. Ingen af holdene er fysisk klar endnu, siger han.

Sommeren har blandt andet budt på U21-EM, Africa Cup of Nations og Copa America. For en del af spillerne er ferien derfor blevet forkortet.

- Nogle af spillerne kom tilbage for to dage siden, og andre har trænet i to eller tre uger. Sæsonoptakten er blevet mere kommerciel, så august er vigtig, siger den belgiske midtbaneprofil.

Raheem Sterling bragte City foran i det 12. minut, mens Liverpool-stopperen Joël Matip udlignede et lille kvarter før tid.

I straffesparkskonkurrencen trak City det længste strå, da Georginio Wijnaldum brændte på målmand Claudio Bravo.

Manchester City sluttede som vinder af Premier League for næsen af Liverpool i den forgangne sæson.

Desuden vandt City Community Shield, Liga Cuppen og FA Cuppen.

Liverpool har fem dage til at finde formen før Premier League-premieren mod Norwich, mens City lørdag gæster West Ham i første runde.