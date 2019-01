City slår Liverpool og åbner mesterskabskampen

En 2-1-sejr hjemme til Manchester City over Liverpool betyder, at Liverpool er fire point foran City i toppen.

Mesterskabskampen er åbnet igen i engelsk fodbold, og Liverpool er efter 21 kampe ikke længere ubesejret i denne sæson i Premier League.

Det var hovedkonklusionerne, da Manchester City torsdag vandt nytårsbraget hjemme mod Liverpool med 2-1 i topkampen.

Liverpools nederlag betyder, at klubben med 54 point på førstepladsen har fire point ned til City på andenpladsen, mens Tottenham er yderligere to point efter på tredjepladsen.

Sergio Agüero bragte City foran, inden Roberto Firmino udlignede efter pausen, og Leroy Sané sikrede City sejren.

Begge managere havde før kampen udtalt sig i særdeles rosende vendinger om hinanden, og holdene viste da også, hvorfor de topper ligaen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kaldte på forhånd Manchester City for verdens bedste hold, mens City-manager Josep Guardiola mente, at Liverpool er Europas bedste mandskab aktuelt.

Centimeter og millimeter blev et tema i første halvleg, da Liverpool var ufatteligt tæt på at komme foran efter 18 minutter. Sadio Mané afsluttede, og venstre stolpe reddede for City.

Bolden kom tilbage i spil, og John Stones fik tyret den ind på City-keeper Ederson. Derefter havde bolden kurs mod målstregen og var næsten ovre, inden Stones mirakuløst kom tilbage og fik hamret bolden væk.

City havde Kyle Walker på bænken, hvor han sad sammen med Kevin De Bruyne.

Liverpool stillede næsten op med samme spillere, som var med i Champions League-finalen mod Real Madrid i maj. Kun målmand Alisson Becker var eneste ændring.

David Silva var ved at komme til en chance efter 28 minutter, men fik ikke kontrol på bolden i en halvleg, hvor City ikke formåede at lægge et pres på hjemmebanen.

Alisson reddede fremragende et forsøg fra Leroy Sane efter 40 minutter. City holdt presset, og kort efter drejede Sergio Agüero rundt fra en spids vinkel og hamrede bolden op i måltaget.

Dermed gik City til pause foran 1-0, og den stilling var der ikke ændret på efter en times spil, men det blev der efter 64 minutter af Roberto Firmino.

Andrew Robertson fik lov at stå umarkeret og modtog en høj bold fra Trent Alexander-Arnold. Robertson var helt køligt og med en førstegangsberøring sendte han bolden videre til Firmino, som nemt headede Liverpool på 1-1.

City var dog ikke færdige, og efter 72 minutter kom City foran 2-1, da Leroy Sané fra en spids vinkel sparkede bolden i mål til stor jubel.

Agüero skulle have scoret efter en City-kontra med ni minutter igen, men Alisson reddede flot, og kort efter var Mohamed Salah tæt på at udligne.

Kampens slutfase bød på et naturligt Liverpool-pres, men City red stormen af og skabte spænding i toppen igen.