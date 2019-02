City-manager udskyder snak om de fire store titler

Liga Cup, FA Cup, Premier League og Champions League.

Den engelske topklub Manchester City er fortsat i spil til de fire store titler og kan hive det første trofæ hjem i søndagens Liga Cup-finale mod Chelsea.

Den historiske bedrift vil City-manager Josep Guardiola dog ikke høre tale om. I hvert fald ikke endnu.

- Det spørgsmål kan I stille mig i april og maj, og så vil jeg svare jer ærligt på spørgsmålet, siger manageren ifølge AFP på pressemødet forud for kampen.

- Det er ikke fair over for os. Man må forsøge at vinde den næste kamp, og i april eller maj må vi se, hvordan vi ligger, siger Guardiola.

Manchester City indledte faktisk sæsonen med en titel, da det lyseblå mandskab vandt Community Shield.

Tidligere i denne uge tog City et stort skridt mod kvartfinalen i Champions League, da holdet besejrede tyske Schalke 04 på to sene mål.

I Premier League ligger City på førstepladsen i en skarp duel med Liverpool, mens holdet i FA Cuppen skal møde Swansea i kvartfinalen.

- Hvor mange hold har lige vundet fire titler på en sæson?

- Sir Alex Fergusons fantastiske United? Han gjorde det aldrig. Liverpool gjorde det heller aldrig i 1980'erne.

- Så lad være med at lægge pres på et hold i februar, november eller december. Det er umuligt at vinde fire titler, men vi må se i maj, siger Guardiola.

Manchester Uniteds 1999-hold er det eneste fra England, der har vundet den anerkendte definition af "The Treble" - ligatitlen, en stor pokalturnering og Champions League.

Som træner for FC Barcelona sikrede Guardiola netop den hæder, da spanierne i 2009 slog Manchester United i Champions League-finalen.

Netop United kan hjælpe City mod Premier League-titlen, når holdet få timer før Liga Cup-finalen tager imod Liverpool.

Finalen i Liga Cuppen spilles på Wembley klokken 17.30.