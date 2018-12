City-manager efter 2-3: Skal rejse os og vinde kampe igen

Manchester City-manager Josep Guardiola kritiserede sit forsvar for at begå straffespark mod Crystal Palace.

Manchester City har mistet førstepladsen til Liverpool og tabt to ud af de seneste tre fodboldkampe i Premier League.

Lørdag vandt Crystal Palace højst overraskende 3-2 ude over City, og det ærgrede manager Josep Guardiola.

Liverpool har nu et forspring på fire point ned til City, som tabte 0-2 til Chelsea tidligere i december.

- Det er kompliceret, men vi kæmper til det sidste. Vi er i december, og vi vil forsøge at rejse os og vinde kampe igen, siger Guardiola til BBC.

City havde bolden i over tre fjerdedele af spilletiden og afsluttede hele 19 gange. Crystal Palace blev blot noteret for fem forsøg - heraf tre inden for rammen.

Bagud 1-2 begik City-backen Kyle Walker et straffespark, som ifølge Guardiola var unødvendigt.

- Vi begyndte ret godt og skabte chancer. Vi scorede et fantastisk mål, og efter at de passerede midterlinjen, scorede de.

- Angående det tredje mål, så må vi ikke begå det straffespark, som vi gjorde. Det skal vi forsøge at undgå. Men sådan er fodbold. Tre skud på mål og tre mål, siger Guardiola.