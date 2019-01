City knuser divisionshold på vej mod Liga Cup-finale

Manchester City nærmer sig et titelforsvar i den engelske Liga Cup.

Med en 9-0-sejr på eget græs over Burton fra Englands tredjebedste række er City-manager Josep Guardiolas mandskab stort set klar til finalen på Wembley i slutningen af februar.

Der venter godt nok en returkamp ude mod Burton om to uger. Men den må betragtes som en formalitet.

Onsdagens opgør formede sig som en ensidig affære, selv om Guardiola benyttede kampen til at give flere af de normale reserver spilletid.

Efter fem minutter bragte Kevin De Bruyne favoritterne foran, da belgieren tæt foran mål headede en perfekt pasning fra David Silva i mål til 1-0.

Omkring den halve time slog Gabriel Jesus til med scoringerne til 2-0 og 3-0 for City i et tætbefolket Burton-felt - først med hovedet og kort efter med et skud, der via stolpen gik i mål.

Ukrainske Oleksandr Zinchenko øgede til 4-0 med et følt langskud før pausen.

Efter pausen fortsatte City-dominansen med den tredje scoring fra Gabriel Jesus til 5-0, og brasilianeren var slet ikke færdig.

Efter at indskiftede Phil Foden havde sparket værterne på 6-0, gjorde Jesus det til 7-0 efter sublimt oplæg fra Leroy Sane, der spillede brasilianeren fri gennem benene på en modstander.

Med 20 minutter tilbage var det forsvarsspilleren Kyle Walkers tur til at score et sjældent mål for City, da han resolut satte foden på et indlæg fra venstrekanten og gjorde det til 8-0.

Riyad Mahrez afsluttede målfesten med kampens sidste mål med fem minutter tilbage.

Når City om to uger har overstået returkampen mod Burton, venter enten Tottenham eller Chelsea i Liga Cup-finalen 24. februar.

Tirsdag vandt Tottenham med Christian Eriksen på holdet på eget græs det første opgør med 1-0 over Andreas Christensen og Chelsea. Også her er der returkamp om to uger.