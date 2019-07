Fodboldspilleren Rodri skifter fra Atlético Madrid til Manchester City.

Det skriver den engelske mesterklub på sin hjemmeside.

Den 23-årige spanske midtbanespiller har underskrevet en femårig kontrakt. Han bliver Citys andet spillerindkøb denne sommer, og Rodri bliver samtidig englændernes dyreste indkøb nogensinde.

Atlético Madrid oplyste onsdag, at Rodris frikøbsklausul på 70 millioner euro, svarende til 525 millioner kroner, var blevet aktiveret.

Det hidtidige dyreste City-indkøb var Riyad Mahrez, der for et år siden blev hentet i Leicester for 60 millioner euro.

Rodri er en defensiv midtbanespiller, som oftest er placeret lige foran forsvarskæden. Han ser frem til Premier League og samarbejdet med landsmanden Pep Guardiola, der er manager i City.

- Det, som City har præsteret de seneste to år, har været fantastisk, og jeg ser frem til at blive en del af sådan en talentfuld trup, siger Rodri til Citys hjemmeside.

Rodri har tidligere også gjort sig gældende i Villarreal.

Han skiftede fra Villarreal til Atlético Madrid for et år siden. Men Rodri har altså gjort det så godt, at Manchester City har punget mange millioner kroner ud for at hente ham til klubben.

Venstrebacken Angelino er allerede blevet hentet til City fra hollandske PSV Eindhoven i dette transfervindue.