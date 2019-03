City fortsætter stimen og tager førstepladsen

Manchester City lagde atter pres på Liverpool, da City lørdag hentede en smal 1-0-sejr ude over Bournemouth.

Dermed topper Josep Guardiolas tropper Premier League med 71 point, hvilket er to mere end Liverpool, der søndag møder Everton.

Bysbørnene fra Manchester United måtte gå grueligt meget igennem, før 3-2-sejren hjemme over Southampton var en realitet.

Gæsterne havde både Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard med og kom foran 1-0, inden United udlignede og bragte sig foran 2-1.

Opgøret var fyldt med flotte mål, og James Ward-Prowse præsterede endnu et af slagsen, da han udlignede til 2-2 på et direkte frispark, inden Romelu Lukaku sikrede sejren i det 89. minut.

I overtiden tillod Paul Pogba også at misbruge et straffespark.

Dermed har United 58 point på fjerdepladsen.

For City var det småt med muligheder i første halvleg, men en enkelt scoring var nok til at sikre den fjerde ligasejr i træk, mens City også indimellem har vundet Liga Cuppen.

Gæsterne måtte dog se Kevin De Bruyne humpe ud med en skade kort før pausen, efter at han havde konsulteret Guardiola ved sidelinjen.

Ind kom Riyad Mahrez, og den tidligere Leicester-profil blev matchvinder med sin scoring ti minutter efter pausen.

City flyttede bolden hurtigt rundt, og i højre side endte den hos Mahrez, som sparkede den i mål.

I Manchester kørte Southampton bolden rundt efter 26 minutter, inden franske Yann Valery i højre side hamrede den i mål langt ude fra uden chance for United-keeper David De Gea.

Marcus Rashford forsøgte sig efter pausen med et hovedstød, men Andreas Pereira stjal billedet med endnu et flot mål, da han udlignede til 1-1 efter 54 minutter.

Brasilianeren tog nogle træk, og med et drøn drejede han den uden om Southampton-keeper Angus Gunn.

Så havde United god tid til at jagte endnu en scoring, og den kom med en halv time igen, da Romelu Lukaku modtog bolden på kanten af offside.

Den store belgier holdt balancen og scorede til 2-1, og så lignede det en sejr.

James Ward-Prowse sørgede dog for 2-2 med sit direkte frispark et kvarter før tid, inden Lukaku scorede til 3-2, og Pogba misbrugte et straffespark.

Bundholdet Huddersfield havde Jonas Lössl på mål og Philip Billing på midtbanen i hele kampen, da holdet tabte 0-1 ude til Brighton.

Dermed har Huddersfield stadig blot 14 point i bunden af rækken.