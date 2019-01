City cruiser videre i FA Cuppen med storsejr

Manchester City er stadig i spil i fire turneringer i denne sæson.

Lørdag avancerede Josep Guardiolas tropper i FA Cuppen, da klubben hjemme besejrede Burnley 5-0 i fjerde runde.

Dermed er City klar til ottendedelsfinalen i en sæson, hvor klubben kæmper om mesterskabet med primært Liverpool.

Derudover har City spillet sig i finalen i Liga Cuppen med en samlet 10-0-sejr over Burton, og City er stadig med i Champions League.

Gabriel Jesus tog et løb i dybden efter lidt over 20 minutter, og brasilianeren snørede Burnleys forsvar med et par hurtige træk, inden han bankede bolden i mål via foden på Burnley-keeper Nick Pope.

Føringen holdt til pausen, og den blev udnyttet efter 53 minutter, da Bernardo Silva tog et træk i feltet og sparkede bolden i mål til 2-0.

Efter en times spil kørte City bolden rundt, og den endte hos Kevin De Bruyne.

Belgieren trykkede af med et fladt skud uden for feltet, og bolden susede i mål til en sikker 3-0-føring.

Med et kvarter igen var gæsternes Kevin Long uheldig at score i eget mål, og Sergio Agüero sørgede på et straffespark for 5-0 fem minutter før tid.

Wolverhampton fra Premier League sikrede med en scoring i overtiden 2-2 ude mod Shrewsbury fra den tredjebedste række. Dermed skal de to hold ud i en ny kamp om avancement.

Oldham fra den fjerdebedste engelske række med den danske U21-landsholdsmålmand Daniel Iversen på banen måtte vinke farvel til turneringen efter endnu et drama.

Oldham var på besøg hos Doncaster fra League One, og her sørgede hjemmeholdets Benjamin Whiteman for en 1-0-føring med sin scoring i anden halvleg.

Seks minutter før tid fik Peter Clarke dog udlignet til 1-1, men Whiteman sørgede for hjemmeholdets 2-1-sejr med en scoring på et straffespark i sidste minut.

Oldham nåede fjerde runde i den traditionsrige turnering ved at besejre Fulham fra Premier League 2-1.

I det opgør reddede Daniel Iversen et straffespark ved stillingen 1-1 seks minutter før tid.

Watford fra den bedste række sendte ligakonkurrenterne Newcastle ud med en 2-0-sejr på udebane.