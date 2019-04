City booker FA Cup-finale med smal sejr over Brighton

Manchester City møder enten Watford eller Wolverhampton i FA Cup-finalen efter 1-0-sejr over Brighton lørdag.

Manchester City har stadig mulighed for at hente fire titler i denne sæson.

Lørdag sørgede Josep Guardiolas tropper således for at spille sig i FA Cup-finalen i en sæson, hvor City allerede har vundet Liga Cuppen.

I den første semifinale på Wembley vandt City 1-0 over Brighton takket være en tidlig scoring af Gabriel Jesus, og City møder enten Watford eller Wolverhampton i finalen, da de to klubber spiller semifinale søndag.

I ligaen har City stadig mulighed for at vinde det engelske mesterskab, og klubben er også fortsat med i Champions League.

Efter sejren gentog Guardiola dog, at han ikke anser det for realistisk, at City vinder fire titler i denne sæson.

- Der er ingen, der har gjort det før, så hvorfor skulle vi kunne gøre det? Det er nærmest umuligt at opnå alt. Det er sandheden.

- Jeg er glad for at være i finalen. Vi har forlænget sæsonen med en uge mere, og det er vi glade for, siger Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manchester City var naturligt favorit, og det lignede da også optakten til en nedsabling, da holdet slog til efter blot fire minutter.

Kevin De Bruyne leverede et perfekt indlæg fra højre side, og Gabriel Jesus kastede sig frem og headede City foran 1-0.

Brighton var dog på ingen måde ude af kampen og bed fra sig i løbet af den første halve time, men dog uden at få scoret.

Der måtte videohjælp til at afgøre, om en ophidset Kyle Walker nikkede Brightons Alireza Jahanbakhsh en skalle efter en halv time efter en ophedet nærkamp.

Det så sådan ud på tv-billederne, men det hele endte dog med et gult kort til begge spillere.

City havde bolden langt mest i første halvleg og forsøgte sig også mest, men de første 45 minutter bød ikke på flere mål.

Josep Guardiola hev Walker ud i pausen og erstattede ham med Danilo.

Da City ikke formåede at udbygge føringen i den første halve time af anden halvleg, så levede håbet om en scoring hos Brighton, der med et mål ville sikre forlænget spilletid ved uafgjort.

City holdt dog fast og sikrede den smalle sejr og undgik yderligere minutter i benene, inden det tirsdag gælder mødet med Tottenham i Champions League.