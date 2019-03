Christian Poulsen bliver assistenttræner i Ajax

En trænerrokade giver nu Christian Poulsen en gylden mulighed.

39-årige Christian Poulsen bliver assistenttræner for Erik ten Hag i den hollandske fodboldklub Ajax fra den kommende sæson og to år frem.

Det skriver Ajax på sin hjemmeside.

- Det er super spændende, og jeg ser det virkelig som et sted, hvor jeg kan lære en masse.

- Men jeg føler også, at jeg har noget at komme med. Så jeg glæder mig til at være en del af teamet, siger Christian Poulsen til Ritzau.

Fra september til december sidste år var Poulsen i et slags praktikforløb to dage om ugen i Ajax.

Her har den tidligere danske landsholdsspiller snuset til trænerlivet i den hollandske storklub og bidraget til den daglige træning.

- Der har været en god kemi, og de må have set, at jeg kan bringe noget, lyder det fra Christian Poulsen.

- Når jeg ser tilbage på det, har det været en måde, hvor de kunne se mig an på. Det har været interessant, og det har været noget, begge parter gerne ville gøre mere permanent, siger han.

En række store europæiske klubber som Schalke 04, Sevilla, Juventus og Liverpool pryder den forhenværende midtbanespillers cv.

Ajax, hvor han spillede fra 2012 til 2014, var sidste stop på udlandsrejsen, før han vendte hjem til FC København.

Siden har han været bosat i Danmark, men til sommer rykker hele familien til Holland, når Christian Poulsen starter i sit nye job.

Det har ikke været en nem beslutning at rykke til udlandet igen efter fem år med dansk adresse, fortæller han.

Men Ajax er en stor mulighed.

- Jeg bliver en lille brik i et større spil. Men omvendt kender jeg mange af folkene nede i klubben. Der har været en god fornemmelse, hver gang jeg har været dernede.

- Jeg har både snuset til den fodboldfaglige del af det, men også den menneskelige side, som jeg tror, får en større og større betydning i international fodbold, siger han.

Christian Poulsen overtager posten som assistent fra Alfred Schreuder, som bliver cheftræner i bundesligaklubben Hoffenheim.

Alfred Schreuder overtager trænergerningen i Hoffenheim efter Julian Nagelsmann, der bliver cheftræner i RB Leipzig. Det skifte sker også til sommer.

46-årige Schreuder har fået en aftale med Hoffenheim frem til sommeren 2022.