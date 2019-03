Christian Eriksens manager får to dage i skammekrogen

Tottenhams to næste opgør på hjemlig grund bliver uden manager Mauricio Pochettinos dessiner fra sidelinjen.

Det engelske fodboldforbund, FA, har onsdag idømt den argentinske manager to kampes karantæne for at have overfuset dommeren Mike Dean efter et nederlag 23. februar til Burnley.

Dermed bliver det assistenten Jesus Perez, som skal dirigere Christian Eriksen og holdkammeraterne i de to næste Premier League-kampe.

Her lyder opgaverne på en udekamp mod Southampton og en hjemmekamp mod Crystal Palace.

Pochettino var voldsomt utilfreds med dommer Mike Deans præstation, da London-holdet tabte 1-2 ude mod Burnley og mistede et vigtigt skridt i mesterskabskampen.

Det lod han Dean forstå efter kampen, hvilket fik FA til at åbne en disciplinærsag.

Den iltre argentiner beklagede kort efter episoden sin opførsel og undskyldte til dommeren.

Alligevel må han holde sig væk fra bænken til de to kommende kampe samt betale en bøde svarende til 85.000 kroner.