Christian Eriksens hjemby handler sent

FODBOLD: Middelfart Boldklub benyttede de sidste timer af transfervinduet il at forstærke truppen med angriberen Frederik Høgh.

Mens Middelfart-drengen Christian Eriksen og hans mulige fremtid florerede i alverdens medier, valgte hans hjemby at handle konkret og kontant.

Frederik Høgh kommer til Middelfart fra Aarhus Fremad, hvor han har spillet siden januar 2018.

Her er det blevet til 19 mål i 42 kampe. Inden opholdet i Aarhus Fremad er det blevet til ophold i AC Horsens, FC Skanderborg, VSK Århus og endda også seks måneder i Middelfart i efteråret 2016.

- Vi har de seneste uger arbejdet hårdt på at forstærke truppen, og vi er rigtigt glade for at det er lykkes at hente Frederik Høgh til klubben. Vi kender Frederik fra tidligere, og har fulgt hans udvikling de seneste år. Frederik har udviklet sig markant siden han sidst var i Middelfart, og vi ser frem til at han atter skal iføre sig Middelfart-trøjen, og være med til at sikre masser af point til klubben. Han har allerede haft sin første træning med holdet, og han vil fra dag et kunne bidrage til holdet i både træning og kamp, udtaler direktør Søren Godskesen om tilgangen.

Frederik Høgh:

-De seneste dage er det gået rigtigt stærkt i forhold til mit klubskifte, men jeg er glad for, at det faldt på plads kort inden deadline. Jeg kender Middelfart Boldklub og en lang række af spillerne fra tidligere, så det var næsten som at komme hjem, da jeg mødte ind til træning mandag.

- Jeg glæder mig til at blive en del af holdet igen, og ser frem til at hjælpe klubben til succes på banen. Det gode træningsmiljø og den store konkurrence tiltalte mig, og jeg var hurtigt overbevist om at et skifte til Middelfart var det helt rigtige for mig og min udvikling, udtaler Frederik Høgh om skiftet fra Aarhus Fremad til Middelfart.

Kontrakten mellem Middelfart Boldklub og Frederik Høgh løber til 30. juni 2020.