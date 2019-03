Christian Eriksen skal skynde sig

Salgsværdien på Spurs-stjernen falder og så risikerer OB at få færre uddannelses-penge for ham end for otte måneder siden.

FODBOLD: Sommerens transfervindue nærmer sig med hast og spekulationerne omkring den 27-årige fynske og danske stjerne Christian Eriksens fremtid tager til, fordi hans kontrakt med Tottenham udløber i sommeren 2020.

Samtidig mener engelske og spanske medier at vide, at Real Madrid og den genkomne træner Zinedine Zidane har stor interesse for både Eriksen og Chelseas Eden Hazard i forsøget på at rekonstruere Real-holdet, der for længst har spillet sig ud af alle turneringer i den her sæson.

I sommeren 2018 var Christian Eriksens værdi ifølge det schweiziske analyseinstitut CIS oppe omkring 109 millioner Euro, hvilket ville have givet OB en sjat på ti millioner kroner og Middelfart to millioner kroner i uddannelsespenge. Det er penge, som de to klubber får tilbage som tak for at have uddannet ham som ungdomsspiller.

Selv om portalen transfermarkt stadig angiver Eriksens værdi til 85 millioner Pund, hvilket svarer til 740 millioner kroner eller 100 millioner Euro, så er CIS i en helt anden boldgade. Ifølge CIS er Eriksens værdi faldt til 69 millioner Euro, hvilket "kun er 517 millioner danske kroner. Tallet har været dalende siden VM alene på grund af afstanden til datoen for Eriksens kontraktudløb.

Ved et salg på 517 millioner kroner, så vil OB nu få omkring seks-syv millioner kroner, mens Middelfart vil opnå omkring 1,3 millioner kroner.

Værdien for en spiller udregner CIES ud fra en algoritme, der tager højde for alder, kontraktlængde, individuelle præstationer og aktuel transfersituation.

Det kan være, at Christian Eriksen vurderer den samlede situation i London til at være god i forhold til at skulle tage til et helt andet land med en anden kultur, så han alligevel forlænger med Tottenham endnu en gang.

Omvendt kan Eriksens rådgivere formentlig også lukrere på, at både Real Madrid, Bayern München og Paris St. Germain efter fejlslagne Europa-kampagner og udsigt til snarlig rekonstruktion af deres trupper kan komme i indbyrdes konkurrence på spillermarkedet og dermed igen pressen prisen op på Eriksen.

OB har ingen videresalgs-klausul fra dengang klubben solgte Christian Eriksen til Ajax Amsterdam. Den var indskrevet i første omgang, men OB solgte den senere, erfarer Sport Fyn.

OB har i de første uger af 2019 tjent en del ved at sælge Mathias Jørgensen til New York Red Bulls for angiveligt 15 millioner kroner og indtoget i medaljespillet og tredjepladsen i grundspillet har også givet syv-otte millioner i kassen i Ådalen.