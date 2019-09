Christian Eriksen er tavs om manglende klubskifte

Christian Eriksen gider ikke at snakke om klubsituationen, efter at transfervinduet lukkede tidligere på ugen,

Med to mål på straffespark og en assist leverede Christian Eriksen igen en solid indsats for Danmark, som torsdag vandt 6-0 ude over Gibraltar i EM-kvalifikationen.

Da mandag blev til tirsdag lukkede transfervinduet i de store europæiske ligaer som den spanske og italienske, og Eriksen kom ingen vegne.

Siden mandag aften har Eriksen ikke ytret sig om det manglende skifte, og han forholder sig tavs, da han bliver spurgt, om han vil tale om det nu.

- Det kan vi stadig ikke. Fokus er på landsholdet, og som sagt er jeg Tottenham-spiller, siger Eriksen.

Han afviser også at svare på, om han er i gang med forhandlinger med Tottenham om at forlænge den kontrakt, der udløber næste sommer.

Med de to mål mod Gibraltar nåede Eriksen op på 29 mål for Danmark, hvilket bringer ham op på en delt ottendeplads over de spillere, der har scoret flest mål for Danmark.

Han deler ottendepladsen med Henning Enoksen.

Eriksen, som har spillet 90 landskampe, er kun et enkelt mål fra Nicklas Bendtner.

- Jeg er blevet så heldig, at jeg er begyndt at tage straffespark på landsholdet. Jeg får en del i øjeblikket, så de nemme mål begynder at komme, siger Eriksen.

Især i de seneste år under landstræner Åge Hareide har Eriksen haft mere succes med at score mål for Danmark.

- Måden, vi spiller på, er blevet lidt mere direkte. Jeg er selv blevet ældre og lidt mere kynisk. Jeg kender spillet endnu mere, end jeg gjorde førhen, så det er en blanding.

- Det er planen, at det skal fortsætte. Jeg skal tage de chancer, der kommer, fastslår Eriksen.