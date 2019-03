Choksejr skaber håb: Odense klasker topholdet

HC Odense var undertippede, men gennem store præstationer fra flere spillere, smadrede det divisionens tophold og har dermed stadigvæk et håb om overlevelse i 1. division.

HÅNDBOLD: Odense skabte en stor sensation mod Fredericia fredag aften, da fynboerne vandt med cifrene 29-24.

Selvom Fredericia har smidt nogle dumme point på det seneste, var holdet alligevel store favoritter mod HC Odense, men det kunne slet ikke ses i kampen.

Fredericia startede bedst, men efter de første par minutter, var det Odense, der kom bedst afsted, og efter første halvleg havde fynboerne taget en overraskende føring på hele 16-11.

I anden halvleg øgede Odense bare føringen yderligere og førte på et tidspunkt med 10 mål. Blandt andet Andreas Madsen var i hopla. Madsen kom i sin tid til Odense fra netop Fredericia og beviste med syv mål, at det ikke nødvendigvis var en god beslutning fra jydernes side at lade ham gå.

Fredericia forsøgte med 6-0-, 5-1- og 4-2-forsvar, men intet fungerede, og Odense fandt konstant måder at pille divisionens bedste forsvar fra hinanden.

- Det var en fantastisk kamp. Jeg synes, den bærer præg af, at vi viser disciplin, sikkerhed i angrebet og akkuratesse. Vi havde en formodning inden kamp om, at hvis vi bare kunne spille vores angreb ordentligt færdigt, så kunne vi godt matche dem 6-mod-6 i vores forsvar. Og så har vi jo flere spillere, der spiller op til deres bedste, blandt andet Loke Brasen, der står forrygende i målet. Til sidst kommer de lidt tilbage, men ellers synes jeg, vi har styr på dem igennem hele kampen, sagde cheftræner for HC Odense, Martin Hjortshøj.