Chokerende snæver sejr til Odense HC: Tabte femmåls føring i anden halvleg

Det var også en halvleg, hvor Odense HC endnu engang fik vist, at holdet udgøres af en bred trup. Mange af spillerne i orange fik nemlig sat sig på måltavlen på trods af et par målløse minutter flere gange. Og en halvleg, hvor højrefløjen Trine Østergaard fik demonstreret, at hun var tilbage efter sin fodskade.

Selvom de orange var i front hele tiden i 1. halvleg, og store dele af tiden med tre-fire mål, fulgte Skanderborg på ligaens 10. plads med 12 point forholdsvis godt med og formåede på flere tidspunkter at mindske afstanden til de orange med kun to mål - dog i kortere tid ad gangen.

Overraskende anden halvleg

Det stærke pauseresultat til fynboerne så ud til at fortsætte i anden halvleg, da Odense HC fik sat halvlegens første mål ind. Dog begyndte den nærmest sikre sejr at vakle få minutter inde, hvor hjemmeholdet fik sat flere mål ind samtidig med, at de orange havde et par målløse minutter.

Den stærke tilbagevending fra pausen af Skanderborg - og flere målskud fra blandt andre de oranges Trine Østergaard, der blev reddet af Skanderborgs målmand - betød, at der med 18 minutter igen af kampen var et lige resultat på 21-21.

Modsat første halvleg fortsatte kampens resterende minutter med et Odense HC-hold, der flere gange var bagefter. Akkurat som i kampens første 30 minutter viste Skanderborg nemlig, at holdet kunne følge med ligaens nummer et og sikrede en anden halvleg med et resultat, der til nok de flestes overraskelse næsten konstant var enten lige eller til hjemmeholdets fordel.

Onsdag aften startede med at ligne en orange magtdemonstration, men det endte i orange kollaps, der i kampens sidste sekunder med nød og næppe fik sneget i front med ét mål.