FODBOLD: OB's målmand Sten Grytebust deltog ikke i den afsluttende træning tirsdag formiddag forud for fynboernes pokalsemifinale onsdag aften kl. 19.30 i Herning mod FC Midtjylland.

Sport Fyn erfarer, at Sten Grytebust er syg og træner Jakob Michelsen bekræftede den information, selv om han ikke må sige noget om sygdommens karakter. Der er dog begrundet håb om, at nordmanden kan blive frisk nok til at spille kampen.

Men Jakob Michelsen har udtaget tre målmænd af samme grund og umiddelbart står unge Oliver Christensen foran ivorianske Mandé Sayouba i hierarkiet og til valget som starter, hvis Sten Grytebust må melde fra til busturen til Herning.

OB har udtaget en 20-mandstrup og ud over en målmand skal også en markspiller sorteres fra den endelige trup. De to U17-spillere Daniel Obbekjær og Gustav Grubbe er begge udtaget til truppen og en af dem kommer igennem nåleøjet til bænken, fordi OB må undvære de skadede Janus Drachmann, Marco Lund og Jacob Barrett Laursen.

Gustav Grubbe kan spille en wingback, så Oliver Lund kan rykkes ind som en af de tre stoppere og Daniel Obbekjær, der netop har skrevet fuldtidskontrakt til og med udgangen af 2021, kan hoppe ind og tage en af de tre stopperes plads, hvis en af dem bliver skadet undervejs i Herning, hvor man jo kan ende i 120 minutters kamp og straffesparks-konkurrence.