Chok: Selv Nyborg vælger at trække førstehold

Fodbold: Det vil ryste en pæn del af den fynske fodboldverden, at en købstad som Nyborg - med en stor fodboldtradition - ikke ser sig i stand til at stille et kapabelt førstehold i Serie 1 i foråret - og derfor har valgt at trække holdet.

Forleden vakte det opsigt, at den nordfynske klub Hårslev Boldklub valgte at trække holdet, som derefter starter i Serie i den nye sæson.

Seniorformand Torben Aslak Hansen bekræfter udviklingen i Nyborg - direkte adspurgt af Sport Fyn.

- Det er korrekt. Vi rykker dermed automatisk ned i Serie 2. Vi udsender snart en pressemeddelelse, siger seniorformanden, der ikke har yderligere kommentarer.

Nyborg står ellers med 21 point for 14 kampe og ville dermed ligge midt i Serie 1, men nu er klubben automatisk rykket ned i bunden - som nummer 14.

Dermed er kampen mellem FC Broby lørdag den 30. marts gjort overflødig, og FC Broby vinder automatisk kampen 3-0. og det samme gør resten af modstanderne i foråret i den ene Serie 1-kreds, der føres af Kerteminde og Fjordager på de to oprykningspladser, mens ØB ligger nummer tre nogle point efter.

De fem nederste er nu FC BiH Odense, Langeskov, Chang, Munkebo - og nu Nyborg. De er placeret under nedrykningsstregen, og fem hold skal ud. Ringe og Tåsinge ligger lige over stregen og har nu fået det en anelse lettere i kampen for at undgå nedrykning.

Nyborg har i forrige årtier ofte spilet i 3. division, som dengang vitterligt var tredjebedste række i dansk fodbold. Og trak masser af tilskuere i Nyborg Idrætspark til kampene med de lokale helte. I de seneste 25-30 år har Nyborg for det meste pendlet mellem Fynsserien, Serie 1 og Serie 2.