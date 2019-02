Chelsea ville holde på Andreas Christensen i januar

Andreas Christensen fik på trods af status som reserve at vide, at Chelsea ikke ville slippe ham i januar.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen har i denne sæson været henvist til en reserverolle i den engelske storklub Chelsea, men klubben er ikke klar til at slippe den 22-årige dansker.

Det fik han at vide, da transfervinduet var åbent i januar.

- Der var selvfølgelig en masse overvejelser, men da de gjorde det klart for mig, at der var brug for mig i klubben, så var det egentlig ikke så svært for mig at acceptere det.

- Jeg har været i klubben i mange år, og jeg elsker stadig at være der. Det er udelukkende på grund af spilletiden, at der er blevet sat gang i overvejelserne. Men jeg kigger fremad og er meget afklaret med situationen, siger Andreas Christensen til bold.dk.

I denne sæson har han under Maurizio Sarris ledelse fået spilletid i 15 kampe, men kun to af dem har været i Premier League. I sidste sæson under Antonio Conte spillede Andreas Christensen 40 kampe for Chelsea.

Under landsholdssamlingen i oktober gjorde Andreas Christensen det klart, at situationen som reserve var uholdbar og luftede muligheden for at søge mod en klub med udsigt til mere spilletid.

- Det har været en svær sæsonstart. For at være ærlig har det været pisse svært.

- Jeg kan ikke tåle at have så meget tålmodighed igen. Nu er jeg 22 år, og jeg vil rigtig gerne spille. I de sidste tre sæsoner har jeg spillet fuldt for de hold, jeg har været på, så det er klart, at jeg ikke ser mig blive, hvis min nuværende situation også gælder i fremtiden, sagde han blandt andet til Ritzau dengang.

Andreas Christensen fik fuld spilletid, da Chelsea torsdag vandt 2-1 ude over Malmö FF i Europa League.