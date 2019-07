Chelsea udelukker racistisk fan på livstid

Premier League-klubben Chelsea udelukker en fan på livstid for racistisk opførsel i forbindelse med en ligakamp mod Manchester City 8. december sidste år.

Fem andre fans er udelukket fra et til to år for upassende sprogbrud og aggressiv og truende opførsel i forbindelse med den samme kamp.

Det skriver Chelsea på sin hjemmeside.

Manchester Citys engelske stjernespiller Raheem Sterling var målet for racistiske tilråb.

Chelsea har efterforsket episoden, siden den fandt sted. Efterforskningen har blandt andet bestået af billeder fra overvågningskameraer, interviews med potentielle vidner og hjælp af to eksperter i mundaflæsning.

Den engelske anklagemyndighed, Crown Prosecution Service (CPS), har valgt ikke at indlede en civil straffesag mod de involverede på baggrund af efterforskningen.