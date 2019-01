Chelsea slår Newcastle og holder snor i toppen

Chelsea øgede afstanden på fjerdepladsen i Premier League til Arsenal med en 2-1-sejr hjemme over Newcastle.

Chelsea sørgede med en smal hjemmesejr for at holde fast i topstriden i Premier League lørdag.

Efter to kampe uden sejre vandt Chelsea hjemme 2-1 over Newcastle, og da Arsenal tidligere lørdag tabte til West Ham, så har Chelsea på fjerdepladsen 47 point og seks point ned til rivalerne, efter at begge hold har spillet 22 kampe.

Foran ligger Tottenham og Manchester City med en kamp færre og med henholdsvis 48 og 50 point, mens Liverpool topper med 57 point for 22 kampe.

Det blev senest 0-0 mod Southampton i ligaen for Chelsea, der i ugens løb tabte i Liga Cuppen til Tottenham, så en sejr hjemme mod Newcastle fra den tunge ende af ligaen var et krav.

Andreas Christensen var vanen tro på bænken i ligaen for Chelsea, og det var en anden forsvarsspiller, der kom i vælten efter ni minutter, da Chelsea kom foran 1-0.

Chelseas David Luiz så, at Newcastle-keeper Martin Dúbravka var gået ud af sit mål, og brasilianeren hældte fra egen banehalvdel på imponerende vis bolden frem i feltet, hvor Pedro tæmmede den og bragte Chelsea foran.

Stjernespilleren Eden Hazard viste sig ikke meget frem i første halvleg, og selv om Chelsea styrede kampen, så blev hjemmeholdet lullet mere og mere i søvn.

Med fem minutter igen af halvlegen fik Newcastle så hjørnespark, og Ciaran Clarks perfekte hovedstød resulterede i 1-1 ved pausen.

Efter lidt under en times spil var det så tid til, at Willian brillerede for Chelsea.

Hazard rundede en modstander og holdt bolden klistret til fødderne, inden han fandt brasilianeren i venstre side. Willian trak ind i feltet, og fra en spids vinkel drejede han bolden uden om Dúbravka til 2-1.

Willian var tæt på at score igen på en stikning i dybden få minutter senere, da han forsøgte at løfte bolden over Dúbravka.

Som i første halvleg kom Newcastle bedre med i løbet af anden halvleg, og i slutfasen pressede gæsterne på for en udligning, men Chelsea holdt føringen og sikrede de tre point.