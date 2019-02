Chelsea-manager overvejer at bænke ulydig målmand

Når Chelsea onsdag aften får besøg af lokalrivalen Tottenham i Premier League, vil der være stort fokus på Chelseas målmand i kampen, uanset om det bliver det normale førstevalg, Kepa Arrizabalaga, eller reserven Willy Caballero.

Efter den bizarre situation i søndagens Liga Cup-finale mod Manchester City, hvor Kepa Arrizabalaga nægtede at lade sig udskifte før straffesparkskonkurrencen, er Chelsea-manager Maurizio Sarri stadig i tvivl om, hvem han skal vælge mod Tottenham.

Det siger han på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

- Jeg bliver nødt at beslutte, hvad der er bedst for gruppen - om Kepa skal være på banen eller ej. Jeg ved det ikke endnu.

- Det er en beslutning, som alle spillere skal være med til at tage. Kepa lavede en fejl, og der er konsekvenser. Han skal være mentalt klar til både at kunne spille og til at sidde på bænken, siger Sarri.

Den italienske manager var rasende, da målmanden nægtede at lade sig udskifte mod Manchester City.

Efterfølgende forsøgte parterne at sælge en historie om, at det hele baserede sig på en misforståelse. Sarri skulle angiveligt have troet, at Kepa Arrizabalaga var skadet, mens målmanden selv hævdede det modsatte og derfor ikke ville forlade banen.

- Det var en meget usædvanlig situation, og spillerne var chokerede.

- Jeg har talt med Kepa og alle andre. Han har sagt undskyld til staben, men det var ikke nok. Han har også sagt undskyld til spillerne og klubben. Vi vil ikke slå ham ihjel, siger Sarri.

Sent mandag meddelte Chelsea, at klubben havde tildelt målmanden en bøde på en ugeløn.

På tirsdagens pressemøde blev Sarri endnu en gang spurgt ind til sin egen situation i klubben. Foruden nederlaget i Liga Cup-finalen til Manchester City har Chelsea også tabt tre ud af de seneste fire kampe i Premier League.

- Jeg føler mig ikke under pres. Det må I spørge klubben om. Jeg ved ikke, hvorfor I spørger mig, siger Sarri.

Chelsea ligger nummer seks i Premier League.