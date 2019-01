Chelsea-manager Maurizio Sarri mener, at holdets midtbane har brug for hjælp i januars transfervindue.

Chelsea er ikke med i Champions League i denne sæson, og det vil manager Maurizio Sarri gerne lave om på.

Derfor ønsker italieneren at forstærke Chelsea-truppen i januars transfervindue, og det er specielt på midtbanen, at klubben savner spillere ifølge Sarri.

- Som man kunne se i dag (lørdag, red.), så var Jorginho (midtbanespiller, red.) i problemer, og vi havde ingen erstatning til den position på bænken, så jeg har brug for en spiller og en mulighed.

- Klubben kender min holdning ganske godt. Jeg har brug for en spiller der (midtbanen, red.), men det afhænger af, hvad klubben beslutter, siger Maurizio Sarri ifølge Reuters.

Chelseas Cesc Fabregas er netop skiftet til AS Monaco, og i medierne har FC Barcelona været nævnt som interesseret i Willian, mens Bayern München har udtryk interesse for unge Callum Hudson-Odoi.

Lørdag vandt Chelsea 2-1 hjemme over Newcastle, og dermed skabte Chelsea større afstand fra fjerdepladsen ned til Arsenal.

Arsenal tabte tidligere lørdag til West Ham og har dermed seks point op til Chelsea på den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League.

Sarri virker dog ikke som en manager, der vil bifalde at skulle sige farvel til Willian samt Callum Hudson-Odoi.

- Alle ved, at Willian er en særdeles vigtig spiller for os. Vi har brug for kantspillere, så vi har brug for Pedro, Odoi og selvfølgelig Willian, som for os er en helt fundamental spiller i øjeblikket, siger Sarri.

Pedro bragte Chelsea foran mod Newcastle lørdag, inden gæsterne udlignede før pausen.

I anden halvleg sikrede Willian 2-1-sejren med sin scoring.