Chelsea-manager håber på vendepunkt efter finaleplads

Maurizio Sarri håber, at Chelsea-spillerne kan få entusiasmen tilbage efter torsdagens sejr over Tottenham.

Årets første titel er inden for rækkevidde for Chelsea, der torsdag aften spillede sig i Liga Cup-finalen. Nu håber manager Maurizio Sarri, at det smitter af på humøret.

Chelsea sejrede i straffesparkskonkurrence over Tottenham, efter at den ordinære spilletid var endt 2-1.

Over to kampe stod det 2-2, og der skulle derfor en straffedyst til at sikre Chelsea en plads i finalen mod Manchester City.

Sarri håber, at det var et vendepunkt for holdet.

- I tre ud af de seneste fire kampe har vi haft problemer. Et problem har været motivation, og et andet har været, at spillerne ikke har haft det sjovt på banen.

- Med den her præstation og resultatet kan vi finde entusiasmen igen, siger Chelsea-manageren.

I sidste uge var Sarri ude med riven efter sine egne spillere, efter at Chelsea tabte 0-2 til Arsenal i Premier League.

Italieneren mente ikke, at de var målrettede nok, og påpegede, at de var svære at motivere. Efter sejren over Tottenham er optimismen tilbage.

- Vi spillede med en anden indstilling, en anden motivation og en anden beslutsomhed, siger Sarri.

Den franske midtbaneslider N'Golo Kanté sparkede med et drøn af et langskud hjemmeholdet foran efter 27 minutter.

Siden øgede Eden Hazard til 2-0, før Tottenhams skadesplagede offensiv kom i gang.

Fernando Llorente reducerede fem minutter inde i anden halvleg, og så var straffesparkskonkurrencen en realitet.

Christian Eriksen scorede som den første, men danskeren måtte se skuffet til, da Eric Dier og Lucas Mouras afbrændere senere sendte Tottenham ud af turneringen.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino roste alligevel sine spillere.

- Jeg kan kun være stolt af, at vi nåede straffesparkskonkurrencen under omstændighederne. Jeg kan kun ønske mine spillere tillykke med, at vi kan konkurrere på det niveau, siger Pochettino.