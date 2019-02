Chelsea-manager efter ydmygelse: Jeg er under pres

Maurizio Sarri havde svært ved at forklare, hvorfor hans hold tabte med hele 0-6 til Manchester City.

Chelseas manager Maurizio Sarri er en presset mand.

Det erkender italieneren, efter at Chelsea søndag blev ydmyget, udstillet og totalt punkteret.

Det sørgede Manchester City for, da Josep Guardiolas tropper gav Chelsea en lussing på på hele 0-6 i søndagens opgør i Premier League.

Dermed led Chelsea sit største nederlag i den bedste engelske række siden april i 1991, da Nottingham Forest dengang vandt 7-0.

- Det er rigtigt nok. Det er mig, der står i spidsen for holdet, så selvfølgelig er jeg under pres, siger Sarri til Sky Sports efter kampen.

Han ved ikke, om hans fremtid i den engelske klub vil blive diskuteret i den kommende tid.

- Det må du spørge klubben om, siger Sarri til Sky Sports' journalist.

Italieneren havde efter det store nederlag svært ved at sætte ord på, hvad der præcis gik galt.

- Jeg kan ikke forklare det lige nu. Jeg havde en god følelse i løbet af ugen. Jeg forstår det ikke.

- Vi lavede for mange fejl mod den forkerte modstander. De spillede fantastisk fodbold i dag, og vi lavede en mange fejl. Vi ville presse dem i kampens begyndelse, men den plan blev fuldstændig ødelagt, siger Maurizio Sarri.

Han hentyde til, at Manchester City scorede efter blot fire minutter og var foran 4-0 efter kun 25 minutter.

- Den store forskel på de to hold var intensiteten i at presse. De gjorde det fantastisk, og vi kunne ikke, siger Sarri.

Chelsea-manageren har i den seneste tid givet udtryk for, at spillerne i hans trup var svære at motivere. Men det var ikke problemet søndag ifølge Sarri.

- Vi manglede ikke motivation. Vi var bare ikke i stand til at reagere, som kampen skred frem, siger italieneren.

London-klubben ligger efter nederlaget på sjettepladsen i Premier League med et enkelt point op til fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League i næste sæson.