Eden Hazard er umulig at erstatte i Chelsea.

Det slår manager Frank Lampard fast, inden Chelsea onsdag spiller Super Cup-finale mod Liverpool.

- Som Chelsea-fan var jeg en kæmpe fan af Eden Hazard. Jeg spillede med ham. Han er klart en af verdens bedste spillere for mig. I sin tid i Chelsea var han en af de mest produktive spillere og en leder.

- Han kan ikke erstattes individuelt på grund af hans niveau, men det gode er, at vi har en gruppe af spillere, som kan hæve niveauet. Som hold skal vi finde en måde at komme videre, siger Frank Lampard inden onsdagens kamp.

Eden Hazard skiftede denne sommer fra Chelsea til Real Madrid, og den spanske klub menes at have betalt 100 millioner euro (cirka 746 millioner kroner) for belgieren.

Salget skete, mens Chelsea ikke kan hente spillere på grund af en transferkarantæne, som klubben fik efter at forbrudt sig 29 gange mod reglerne om at hente udenlandske spillere, som er under 18 år.

Super Cuppen er opgøret mellem vinderen af Champions League og vinderen af Europa League i sæsonen forinden.

Det er første gang i fodboldhistorien, at to engelske hold møder hinanden i Super Cuppen.

Begge hold har netop indledt den nye sæson i Premier League.

Liverpool slog i første runde Norwich 4-1, mens Chelsea på udebane tabte 0-4 til Manchester United i Frank Lampards debut som manager for holdet.