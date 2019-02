Chelsea har ikke opgivet ny Terry-kontrakt

Det er ikke mejslet i granit, at anfører John Terry stopper i Chelsea efter denne sæson. I hvert fald ikke hvis det står til den engelske fodboldklub.

John Terry kan nemlig meget vel blive tilbudt en ny kontrakt, selv om han søndag annoncerede, at han stopper i Chelsea til sommer. Det siger en talsmand for Chelsea ifølge det britiske sportsmedie Talksport.

35-årige Terry sagde søndag, at han vil forlade Chelsea, når hans nuværende aftale udløber i slutningen af sæsonen, fordi klubben ikke har tilbudt ham en ny kontrakt.

John Terry har optrådt hele 696 gange for Chelsea, og anføreren har da også udtrykt skuffelse over, at han ikke får en "eventyrlig slutning" på sit ophold på Stamford Bridge.

Ifølge Talksport siger en Chelsea-talsmand dog, at Chelsea stadig ser tiden an.

- John (Terry red.) bad om et møde med klubben i forrige uge. Under det møde spurgte han til mulighederne for en kontraktforlængelse. John fik at vide, at selv om der ikke lå en aftale klar lige nu, så kunne den situation ændre sig over de kommende måneder.

- Klubben har kæmpe respekt for John og alt det, han har opnået med klubben. Han er fantastisk, og derfor vil klubben holde dialogen åben, siger talsmanden.

Terry har blandt andet vundet Premier League, FA Cuppen, Europa League og Champions League med Chelsea.

**SE TRANSFERDEADLINE PÅ TV3 SPORT 1 OG VIAPLAY I AFTEN KL. 18.00\.**