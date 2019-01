Chelsea handler dyrt ind hos Dortmund

Chelsea har handlet dyrt ind hos Borussia Dortmund. Offensivspilleren Christian Pulisic er købt for 64 millioner euro fra sommeren 2019.

Teknisk set skifter Pulisic allerede nu til London-klubben, men han bliver lejet ud til Dortmund på en aftale, der gælder resten af sæsonen. Det skriver Dortmund på sin hjemmeside.

Samlet løber regningen for den 20-årige amerikanske landsholdsspiller op i 64 millioner euro, hvilket svarer til 478 millioner kroner.

Dortmund oplyser også, at tyskerne ikke skal betale Chelsea noget for at leje Pulisic i resten af sæsonen.

- Det har altid været Christians drøm at spille i Premier League, siger Dortmund-direktør Michael Zorc til klubbens hjemmeside.

- Det har noget at gøre med hans amerikanske baggrund, og det var også derfor, at vi ikke var i stand til at forlænge hans kontrakt.

- På baggrund af det valgte vi at acceptere et ekstremt lukrativt tilbud fra Chelsea, også fordi kontrakten med spilleren snart udløber, siger Zorc.

Pulisic, der har scoret 9 mål i 23 landskampe for USA, havde inden skiftet til Chelsea en kontrakt med Dortmund, der stod til at udløbe i juni 2020.

Dortmund fører i øjeblikket Bundesligaen med seks point ned til Bayern München efter 17 kampe.

Desuden er Dortmund gået videre til ottendedelsfinalen i Champions League, hvor engelske Tottenham venter.

I denne sæson har Pulisic mest været brugt som indskifter hos Dortmund. Det er blevet til 18 kampe og 3 scoringer for kantspilleren på tværs af alle turneringer.