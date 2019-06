Fodboldklubben Derby har givet tilladelse til, at Chelsea kan tale med Frank Lampard om managerstilling.

Chelseas næste manager kan meget vel hedde Frank Lampard.

London-klubben har været sat i forbindelse med den tidligere midtbanestjerne, der som aktiv var en stor profil i netop Chelsea.

Men Lampard er på kontrakt som manager i Derby, og Chelsea skal derfor bruge sidstnævntes tilladelse til at forhandle med ham.

Den har Chelsea nu fået.

- Derby County FC kan bekræfte, at klubben har givet tilladelse til, at Chelsea FC kan indgå en dialog med Frank Lampard om den ledige stilling på Stamford Bridge, skriver Derby i en udtalelse og fortsætter:

- Med opstartsfasen til næste sæson nært forestående for begge klubber er håbet, at dette vil føre til, at Chelsea hurtigt kan færdiggøre sine drøftelser.

Chelsea skal finde en ny manager, efter at Maurizio Sarri tidligere på måneden forlod klubben til fordel for de italienske mestre fra Juventus.

Lampard har stået i spidsen for Derby, siden han i maj 2018 blev ansat af klubben, der spiller i den næstbedste engelske fodboldrække, Championship.

I sin første sæson var Lampard tæt på at føre klubben til oprykning til Premier League, men holdet tabte i playoff-finalen til Aston Villa.

Lampard spillede fra 2001 til 2014 i Chelsea, hvorefter han afsluttede karrieren med ophold i Manchester City og New York City.