Chelsea-dansker parkerer flytteplaner efter stærkt forår

Andreas Christensen er glad for anden halvdel af sæsonen i Chelsea og regner med at fortsætte i klubben.

Landsholdsspilleren Andreas Christensen regner med, at han også er at finde i London-klubben Chelsea i næste sæson.

Det er nye toner fra forsvarsspilleren, efter at han i de sidste tre måneder af sæsonen hyppigere har været i Chelseas startopstilling og ikke som i efteråret kun har skullet nøjes med cupkampe.

- Jeg spekulerer ikke over min fremtid nu, og det har jeg ikke gjort i noget tid. Jeg er glad for at være i London, og med den måde sæsonen har udviklet sig på, er der ikke grund til at tænke mere over det.

- Jeg har hele tiden været glad, men der har været perioder, hvor jeg gerne har villet spillet mere.

- Hvis jeg kan spille ligeså meget i fremtiden, som jeg har gjort i foråret, så er det fint. Det har trods alt været den første sæson i min seniorkarriere, hvor jeg ikke har spillet fast.

- Jeg spillede to sæsoner fast i Bundesligaen og en sæson fast i Chelsea, og jeg er trods alt kun 23 år, så det er nok meget klogt at blive. Det er rart, at der er ro på, og jeg kan koncentrere mig om at spille fodbold, siger Andreas Christensen.

I efteråret sagde han til Ritzau, at han ikke havde evig tålmodighed, og at det var uholdbart ikke at spille mere, end han gjorde på det tidspunkt.

Før sæsonen kom italieneren Maurizio Sarri til Chelsea som ny manager, og i begyndelsen kiggede han ikke danskerens vej.

Den øgede spilletid til Andreas Christensen var blandt andet et resultat af en skade til tyske Antonio Rüdiger.

Det er fortsat usikkert, om Sarri fortsætter i Chelsea i næste sæson, men managerens fremtid får ingen indflydelse på Andreas Christensens beslutning om at ville blive i Chelsea, siger han.

Chelsea afsluttede sæsonen med at vinde Europa League-finalen over Arsenal. Ligesom i sæsonens øvrige Europa League-kampe var det med Andreas Christensen i startopstillingen.

Dermed endte en blandet sæson med en stor triumf for både danskeren og Chelsea.

- Afslutningen på sæsonen har egentlig været så god, som den kunne. Jeg fik en masse spilletid, og vi sluttede af med at vinde et trofæ, så det kunne ikke være bedre.

- Europa League er mit største trofæ, og det er det trofæ, jeg har været en størst del af. Det er kæmpe stort for mig, og jeg er utrolig stolt af titlen.

- Fordi vores sæson har været så meget op og ned, har det virkelig gjort alle folk i klubben glade, at vi kunne slutte sæsonen med en titel. Nu kan vi se tilbage på en god sæson, selv om der var op- og nedture undervejs, siger Andreas Christensen.

I alt fik han spilletid i 29 af Chelseas 63 kampe i sæsonen.