Cheftræner Adolfo Sormani forlader Vejle omgående

Cheftræner Adolfo Sormani har sagt sit job op og stopper i superligaklubben Vejle Boldklub med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Vejle offentliggør sin nye cheftræner onsdag, lyder det på hjemmesiden. Klubbens næste kamp i Superligaen er mod Vendsyssel på lørdag.

Den italienske cheftræner bad selv om at blive løst fra sin kontrakt efter søndagens nederlag til FC København.

- Adolfo Sormani orienterede mig efter FCK-kampen og bad om at blive løst fra sin kontrakt, da han vurderede, at holdet havde brug for ny energi og inspiration for at sikre eksistensen i Superligaen, siger administrerende direktør i Vejle Boldklub, Henrik Tønder, på hjemmesiden.

- Den beslutning tog jeg og bestyrelsen til efterretning og har stor respekt for.

Så sent som i sommer forlængede Vejle kontrakten med Adolfo Sormani frem til sommeren 2020.

Italieneren forlader Vejle med klubben placeret på Superligaens sidsteplads, efter at det kun er blevet til 19 point i 24 kampe. De seneste tre kampe er alle endt med nederlag.

53-årige Sormani blev ansat i juni 2017 og nåede altså at stå i spidsen for den jyske traditionsklub i små to år.

Henrik Tønder takker Sormani for blandt andet at have bidraget til en øget professionalisme i klubben.

- Med sin erfaring fra den globale fodboldverden har "Dodo" (Sormani, red.) medvirket til en optimering af setuppet i og omkring Vejle Boldklubs førsteholdstrup, siger Tønder.

- Nu sættes alt ind på, at spillerne, klubben, byen og tilhængerne rykker sammen i bussen, og at alle som én bidrager til at få hver eneste procent tippet over til Vejle Boldklubs fordel gennem de næste tre måneder.

Før ansættelsen i Vejle var Adolfo Sormani assistenttræner i kinesiske WH Zall. Karrieren har også budt på trænerjob i Italien, England og Albanien.