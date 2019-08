Chang mod toptræner

FODBOLD: Boldklubben Chang i Kochsgade i Odense er som serie 1-hold det laveste rangerende hold i vest og havde måske håbet på en stor modstander, men omvendt er gæsterne fra FC Sønderborg og Jyllandsserien jo ikke kropumulig at vinde over på en god dag.

Men det er et ambitiøst sønderjysk mandskab, der kommer til Odense for at møde det lokale legende-hold fra centrum. Chang har den udfordring, at turneringen i DBU Fyn først begynder om 10-11 dage. FC Sønderborg har selveste Kim Poulsen som manager. Han har trænet på allerhøjeste niveau i Superligaen og divisionen hos Aarhus Fremad, Viborg FF, AC Horsens, Næstved, Randers FC, Singapore, Tanzania, Vejle, FC Hjørring og Silkeborg, så der er know-how til overflod.

Fynsserieklubben Marstal/Rise knækkede akkurat AC Odenses gamle divisionsspillere før sommerferien, så ærøboerne kunne indtræde i den første landsdækkende DBU-pokalrunde og skal møde en ubehagelig modstander på eget græs: Kolding Boldklub, der indledte med at besejre TPI's nedrykkere i den første DS-runde.

Kuriøs er også opgøret mellem Marienlyst og Hedensted ved Marienlyst-centeret. De to hold mødtes i første DS-runde for et par dage siden og spillede 0-0.

Flemløse/Haarby fra Fynsserien jagter også den lille sensation på hjemmebane mod Otterup fra Danmarksserien og herfra går i hvert fald et fynsk hold videre.

Et lidt rystet TPI-hold skal mod vest til Guldager Idrætscenter for at møde Sædding/Guldager, der spiller i serie 1 og normalt ikke bør kunne knække forstads-odenseanerne.