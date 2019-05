Chancen for Djoko Slam motiverer verdensetter i Paris

Serberen Novak Djokovic er suveræn verdensetter hos tennisherrerne, og hvis alt går op i en højere enhed for ham, kan han om to uger kalde sig forsvarende mester i alle grand slam-turneringer på samme tid.

Sidste sommer vandt han Wimbledon, og han fulgte op med en triumf i US Open. I begyndelsen af 2019 vandt han så Australian Open, og fra søndag går det løs i French Open.

Djokovic har en gang før opnået det, man populært kalder en "Djoko Slam", og han gentager det gerne.

- Det er en ekstra motivation og incitament for at vinde French Open, at jeg kan være forsvarende vinder af alle grand slams på samme tid.

- Jeg gjorde det for tre år siden, og det giver mig troen på, at jeg kan gøre det igen, siger Novak Djokovic.

Bookmakerne har ham dog kun som næstfavorit i turneringen efter Rafael Nadal, der har vundet French Open hele 11 gange.

Netop Djokovic og Nadal tørnede sammen i finalen i Italian Open i søndags, og den gav da også et fingerpeg om, at Nadal står med de bedste kort på hånden.

Den 32-årige spanier udspillede til tider den mangeårige rival Novak Djokovic i sejren på 6-0, 4-6 og 6-1.

- Nadal er uden tvivl den største favorit, og så kommer alle andre, vurderer Djokovic.

Favoritværdighed er dog ikke noget, Nadal bruger sin krudt på.

- Jeg er ligeglad med, om jeg er favorit. Jeg fokuserer kun på at spille godt.

- Jeg føler, at jeg spiller godt i øjeblikket, og målet er at fortsætte på det niveau, samtidig med at jeg forbedrer små detaljer, siger Nadal inden turneringen.

Ikonet Roger Federer deltager også, men schweizeren nedtoner sine egne chancer.

- Jeg føler, at jeg spiller god tennis, men er det nok mod de absolutte topspillere, når det spidser til? Jeg er ikke sikker på, at jeg har det i mig.

- Men jeg håber at kunne bringe mig i en situation dybt inde i turneringen, hvor jeg skal møde de bedste, men det bliver en udfordring i sig selv at nå dertil, lyder det fra Roger Federer.

I modsætning til Djokovic og Nadal skal Federer i aktion, når turneringen skydes i gang søndag.