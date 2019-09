Champions League: GOG's fem profilkampe i arenaen

- Vi har tidligere haft rigtig gode oplevelser sammen med GOG. Nu udvider vi samarbejdet, og vi glæder os til et godt teamwork både på og uden for banen.

Billetsalg fra onsdag

Fra GOG-direktør Kasper Jørgensen lyder det:

- Vi er glade for vores hjemmebane i Gudme. Men da det ikke kan lade sig gøre at spiller dér, er vi utrolig tilfredse med, at vi skal spille i den største arena på Fyn. Vi har spillet flere store kampe i den hal med masser af tilskuere og god stemning. Vi er glade for, at vi har så godt et samarbejde, så det er lykkedes os at få det hele til at gå op. Vi glæder os helt vildt til at give de fynske håndboldfans en oplevelse fra sportens øverste hylde.

Billetsalget skydes i gang onsdag kl. 09.00.

GOG indleder Champions League på udebane på søndag mod de svenske mestre fra Kristianstad. Første hjemmekamp er søndag den 22. september med Medvedi fra Rusland.

GOG har fået en hård start på sæsonen. Efter nederlag i sæsonens to første ligakampe mod Fredericia HK og Aalborg Håndbold er der pres på klubben for at hente en sejr hos Mors-Thy Håndbold onsdag aften.