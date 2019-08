Champions League: GOG kæmper for at få spillesteder på plads

Håndbold: - Vi kæmper!

Sådan lyder ordvalget fra Kasper Jørgensen, direktør i GOG, omkring spillestederne for den fynske traditionsklubs fem hjemmekampe i gruppe D i den kommende sæsons Champions League.

Su'vi:t Arena i Gudme har gennem årene været et fort for GOG, men i Champions League-sammenhæng er fortet dømt ude af det europæiske håndboldforbund (EHF) på grund af for få siddepladser.

GOG har tidligere afviklet store kampe - blandt andet i EHF Cuppen - i Jyske Bank Arena (den tidligere Sparekassen Fyn Arena) i Odense, men tingene er tilsyneladende mere komplicerede denne gang.

- Vi er i forhandlinger med både arenaen og Odense Idrætshal. Men tingene er endnu ikke faldet 100 procent på plads, lyder det fra Kasper Jørgensen.

På spørgsmålet, om klubben risikerer at skulle uden for Fyn i gruppespillet, svarer direktøren:

- Det håber jeg bestemt ikke bliver tilfældet.

GOG indleder gruppespillet med en udekamp hos svenske IFK Kristianstad, søndag den 15. september. Første hjemmekamp er programsat til søndag den 22. september mod russiske Chekhovskie Medvedi.

Det er kun kort tid siden, at GOG blev præsenteret for programmet for gruppespillet, og det har sat klubben under ekstra pres for at få afklaret, hvor den skal spille sine hjemmekampe i den profilerede, internationale turnering.

GOG har ansøgt om dispensation til, at den sidste gruppekamp hjemme mod rumænske Dinamo Bucuresti, der sandsynligvis skal spilles lørdag den 30. november eller søndag den 1. december, kan blive afviklet i Su'vi:t Arena, men Kasper Jørgensen er ikke optimistisk med hensyn til et positivt svar på den ansøgning.