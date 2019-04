Cecilie Uttrup tager tredjepladsen i Flandern Rundt

Der var dansk succes i kvindernes udgave af det belgiske cykelløb Flandern Rundt.

Her sluttede Cecilie Uttrup Ludwig på tredjepladsen, mens italienske Marta Bastianelli fra det danske hold Team Virtu Cycling vandt løbet.

Cecilie Uttrup Ludwig kører for Bigla Pro Cycling.

Danskeren kom til mål sammen med Bastianelli, der er forsvarende europamester, og hollandske Annemiek van Vleuten, men tabte altså i spurten til italieneren fra Bjarne Riis' mandskab.

Trioen sad alene i front i de sidste ti kilometer af det af 159,2 kilometer lange løb. Danske Julie Leth, der også kører for Bigla Pro Cycling, var den næste dansker over målstregen, da hun krydsede som nummer 37.

Den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen blev nummer 61.

Efter løbet havde Cecilie Uttrup Ludwig svært ved at forstå, hvad hun havde opnået.

- Jeg tror ikke rigtig, at det er gået op for mig endnu. Det er jo for sindssygt.

- Jeg sugede bare atmosfæren til mig, og man kunne høre, at tilskuerne råbte og skreg, og jeg var bare sådan "Ja! Mere af det", og jeg levede højt på det.

- Det var så fedt derude (på ruten, red.) og så at være med til at animere løbet, det var for sindssygt, siger en lykkelig Uttrup Ludwig til TV2 Sport.

Tidligere søndag var der også dansk succes, da de mandlige juniorryttere kørte deres udgave af Flandern Rundt. Her vandt William Blume Levy foran en anden dansker, Tobias Lund.