Casper U. Mortensen: Jeg er klar til at give den fuld gas

Herning: - Jeg er klar!

Klar besked fra Casper U. Mortensen, der har siddet ude med knæproblemer.

- Jeg er klar til at give den fuld gas, siger Casper U. Mortensen.

- Vi har været hårdt ramt af skader, og der er en uges tid endnu. Jeg undrer mig over, at man ikke tillader en større trup og flere udskiftningsmuligheder.

- Der er hård belastning ved os, der spiller store kampe hver tredje dag i vore klubber. Det bør blive tilpasset ved VM, men i stedet tager man endnu flere hold ind. Jeg kan godt forstå, man gerne vil have et land som USA i gang med at spille håndbold, men det er urimelig, hvis det indebærer, at vi skal spille endnu flere kampe, siger Casper U. Mortensen.

Han ser de danske kampe som et godt program og ser frem til at møde sine klubkammerater i næste uges semifinaler.