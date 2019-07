Casper Nielsen på tribunen

FODBOLD: Som ventet sad OB-dynamoen Casper Nielsen på bænken sammen med de skadede Julius Eskesen, Jens Jakob Thomasen, Hans Christian Bernat og Marco Lund.

OB er i forhandlinger med den belgiske klub Royale Union Saint-Gilloise, der har Thomas Christiansen som træner og også har købt Jonas Bager fra Randers.

- Vi stiller med de spillere, vi har til rådighed, og det var Casper ikke i dag, forklarede træner Jakob Michelsen med et skævt smil.

Han var iøvrigt godt tilfreds med test-kampen.

- Det var en god træningskamp. I modsætning til kampen forleden mod Sønderjyske, så jeg i dag et OB-hold, der lignede sig selv mod et stærkt tysk 2. Bundesliga-hold, der kunne presse os optimalt. Spillet bølgede frem og tilbage og vi fik arbejdet med offensiven og defensiven, sagde OB-træneren.

Moses Opondo kom ind i pausen, men blev skiftet ud igen.

- Det var planlagt, at man kunne tage ham ud igen efter 30 minutter. I stedet for at give ham de sidste 30 minutter som i fredags, valgte vi i dag at spille med ham i 30 minutter, inden de mange udskiftninger begyndte. Det går planmæssigt med ham, men der går nogen tid, inden han er klar til 90 minutter, sagde OB-træneren.

Ramon Leeuwin kom først på banen i løbet af anden halvleg.

- Ramon Leeuwin har ligget syg de sidste par dage og havde ikke sovet så meget, men han træner igen torsdag, sagde Jakob Michelsen, inden Sport Fyn spurgte:

- Målmændene var vel ikke fejlfrie i dag?

- Jeg vil ikke stå her og evaluere spillerne i avisen - hverken den ene eller den anden. Der er kamp om den målmands-plads som ved alle andre positioner. Vi har et hul, der skal fyldes ud efter at have mistet Superligaens bedste målmand, sagde han.