Carsten V. Jensen: Brøndby skal være mere modig end i dag

Brøndbys nye fodbolddirektør vil i høj grad satse på at udvikle egne spillere og have danskere på holdet.

Fodboldklubben Brøndby skal sætte barren højt for fremtiden. Også i forhold til klubbens strategi for udvikling og handler med spillere.

Det er et af budskaberne fra klubbens nye fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, der blev udnævnt onsdag.

- Brøndby IF har et navn og en størrelse, der vækker respekt, og vi skal bruge denne status til vores fordel.

- Så vi skal være mere modige, end vi er i dag, og vi skal tro på, at det, vi gør, er det rette, siger Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

Den tidligere mangeårige sportschef og sportsdirektør i FC København har de seneste fire år været sportschef i FC Nordsjælland, indtil han for nylig sagde op.

Her var han blandt andet med til at sælge talentfulde spillere for mange penge.

Samme strategi med udvikling af spillere er en del af planen for hans virke i Brøndby.

- Det er vigtigt for klubbens identitet, at truppens sammensætning giver et klart billede af, at vi er en klub med baggrund i Vestegnen, Danmark, Skandinavien og derefter resten af verden.

- Og så skal vi tilsikre, at truppens gennemsnitsalder holdes på et niveau, hvor der er den rette blanding af unge talenter og erfarne spillere.

- Brøndby IF må heller ikke gå på sportsligt kompromis med sin kultur og værdier, og helt konkret betyder det blandt andet, at vi ikke kommer til at stille en startellever uden danskere igen, siger han

Carsten V. Jensen var i begyndelsen af 1990'erne selv spiller i Brøndby, som under den daværende cheftræner, Morten Olsen, var få minutter fra at nå frem til Uefa Cup-finalen i 1991.

Den nye fodbolddirektør mener, at Brøndby har en særlig stilling i dansk fodbold.

- I dansk fodbold er Brøndby IF en unik fodboldklub med et stærkt fællesskab og stolte traditioner, hvilket jeg har været heldig selv at mærke på tætteste hold, både som spiller og i mit virke i toppen af dansk fodbold.

- Med jobbet i Brøndby IF får jeg muligheden for at udfolde mine kompetencer på den største scene nationalt og møde nye spændende udfordringer, siger han.

Carsten V. Jensen afløser sportsdirektør Ebbe Sand, der kun nåede cirka et halvt år i jobbet.