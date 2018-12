Carsten Mogensen takker nej til ny doublemakker

Det succesfulde makkerskab mellem badmintonspillerne Carsten Mogensen og Mathias Boe fortsætter, selv om Mathias Boe flytter til Dubai og Indien for at komme tættere på sin indiske kæreste.

Boe bliver dermed ikke længere en del af den faste landsholdstræning i Brøndby, og Badminton Danmark har derfor tilbudt Carsten Mogensen en ny doublemakker.

Det har Mogensen takket nej til. Det siger han til TV2 Sport.

- Jeg er blevet tilbudt at få en anden makker, når Mathias ikke er i Danmark for en periode.

- Men det takkede jeg pænt nej til, for Mathias og jeg har et unikt og godt makkerskab, og jeg tror stadigvæk på, det er ham, jeg skal vinde titler med, hvis jeg skal vinde flere titler, siger Mogensen til TV2 Sport.

Kækt fortæller Mogensen også, at han kun vil overveje en ny makker, hvis der er tale om tennisspilleren Roger Federer.

Sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom, bekræfter over for TV2 Sport, at man tilbød Carsten Mogensen en ny makker.

Sportschefen udtrykker stor respekt for, at Mogensen takkede nej til tilbuddet. Han kan dog ikke garantere, at Carsten Mogensen kan fortsætte landsholdstræningen efter All England i marts.

Konstellation med Boe og Mogensen er Danmarks mest succesfulde herredouble i nyere tid.

Parret har blandt andet vundet OL-sølv, VM-sølv og -bronze, tre gange EM-guld og to All England-titler - blot for at nævne nogle af triumferne.

I World Tour-regi (tidligere Super Series) har parret vundet hele 28 turneringer.