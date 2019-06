Cappelen sikrer sig PGA Tour-kort

Golf: Det var på Crestview Country Club, at det hele startede for Sebastian Cappelen, og det var der, kulminationen på fem års hårdt arbejde fandt sted, skriver golf.dk.

Sebastian Cappelen har - som det vil være de fleste golfspillere bekendt - ikke vinderinstinktet fra fremmede. Faderen er den tidligere OB-midtbanespiller Ulrik Moseby, der var en ekstremt vigtig holdspiller med stor vilje og et enormt løbepensum, og forløbet i weekendens turnering krævede netop stor udholdenhed og tro for Sebastian Cappelen, der hermed fik en markant belønning for den seje indsats de seneste år på de amerikanske baner.

I 2014 debuterede Cappelen som professionel i Air Capital Classic på Web.com Tour. Han vandt, og ved sæsonens afslutning var det med lille margin, han missede af et af de 25 PGA Tour-kort.

- Siden er Air Capital Classic blevet til Wichita Open, og Web.com til Korn Ferry Tour, men det var samme sted i Kansas, at Cappelen endelig kunne fuldende en livslang drøm om at blive medlem af PGA Touren, melder Mikkel Ring Christensen på golf.dk.

Den 29-årige fynbo tog fat på finalerunden på en delt sjetteplads, og efter tre birdies i løbet af de første fire huller havde han pludselig del i førstepladsen. Det var meget tæt i toppen, så bogeys på ottende og niende hul resulterede i et fald ud af top-10.

- Cappelen var dog kvikt tilbage nær toppen igen med birdies på 10. og 11. Der fulgte to birdies mere for en 65'er på par 70 banen for en total i -15, og det rakte til et omspil med fire andre spillere, melder golf-dk-skribenten.

Danskeren blev elimineret med en par, men selv om der ikke kommer et trofæ med fra Crestview Country Club i denne omgang, blev han en stor vinder.

- For tre uger siden hentede Cappelen karrierens anden titel på Korn Ferry Tour, og med en delt andenplads denne uge har han spillet sig til nok point på sæsonranglisten til at garantere oprykning til verdens stærkeste tour i sæsonen 2020, oplyser golfredaktøren.

Henrik Nordlander og Bryan Bigley lavede begge birdie på første ekstrahul, men omspillet blev indstillet på grund af mørke. For Cappelen betyder det ikke noget, hvem der vinder. Han får et stykke over 40.000 dollars for ugens præstation, han får nok point til at rykke langt ind i top-10 på sæsonranglisten.

Først noget tid efter afslutningen søndag aften, bliver det officielt, hvor mange point Cappelen præcist modtager, men det ligger fast, at han med seks turneringer i resterende af den regulære sæson allerede har gjort nok.

- Fantastisk uge i The Wichita Open. Jeg er så glad for at sikre mit første PGA Tour-kort hvor det hele begyndte tilbage i 2014, skrev Cappelen på Instagram.