Canadisk teenager vinder tæt semifinale i US Open

Caroline Wozniackis stopklods i US Open, Bianca Andreescu fra Canada, slår Belinda Bencic i semifinalen.

Bianca Andreescu fra Canada er som den første teenager siden 2009 i finalen ved US Open i tennis.

I semifinalen besejrer hun Belinda Bencic fra Schweiz i to sæt - 7-6, 7-5 - og skal nu møde Serena Williams i finalen.

- Det er bare uvirkeligt. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige. Det er en drøm, der går i opfyldelse, at skulle spille mod Serena i finalen ved US Open. Det er vanvittigt, siger Andreescu i et interview på banen efter sin sejr.

Andreescu slog i tredje runde af turneringen Caroline Wozniacki ud, og den 15.-seedede teenager har udstrålet stor selvtillid uanset modstanderen på den anden side af nettet.

Hun er den kun anden canadiske kvinde til at nå frem til en finale i en grand slam-turnering. Eugenie Bouchard var den første i Wimbledon i 2014.

Den forrige teenager til at nå en finale i US Open var Caroline Wozniacki, som i 2009 tabte til Kim Clijsters.

Den seneste finalesejr til en teenager var i 2006, da Maria Sharapova vandt US Open.