Canadisk komet sender Wozniacki ud af US Open

19-årige Bianca Andreescu var for stor en mundfuld for Caroline Wozniacki i tredje runde af US Open.

Tredje runde blev endestationen for Caroline Wozniacki ved årets sidste grand slam-turnering, US Open.

Den 19.-seedede dansker mødte en veloplagt canadier i skikkelse af den 19-årige komet Bianca Andreescu, som vandt i to sæt med cifrene 6-4, 6-4.

15.-seedede Andreescu havde også vundet de to spilleres hidtil eneste opgør tidligt i 2019, og hun dominerede størstedelen af kampen på Arthur Ashe Stadium.

I en lidt usikker indledning på kampen fra begge spillere resulterede de to første partier i servegennembrud. Men herfra fandt kampen lidt rytme.

Andreescu forsøgte at nedbryde Wozniacki med sit tunge grundspil, men få spillere på WTA Tour får flere bolde retur end den danske fighter.

Det gav flere flotte dueller og tætte partier, hvor begge spillere holdt serv frem til 3-3.

I det syvende serveparti lykkedes det så den 19-årige canadier at bryde Wozniacki igen.

Og som i flere af de øvrige partier blev publikum forkælet med flere flotte slag, hvor Andreescu lige leverede et par mere, som gav hende partiet.

Det break blev afgørende, da begge spillere holdt serv i resten af sættet, som endte 6-4 i canadisk favør.

Wozniacki spillede rigtig godt, men unge Andreescu beviste bare, at hun er på vej mod verdenstoppen med stormskridt.

Efter første sæt fik danskeren behandling, da hun havde problemer med den ene ankel, men det så ikke ud til at hæmme hende.

Den canadiske modstander gav bare masser af prøver på, hvorfor hun trods flere måneders skadespause i år stadig har vundet to WTA-titler - blandt andet Indian Wells.

Med to servegennembrud fra begyndelsen af andet sæt bragte Andreescu sig foran 3-0, inden Wozniacki tændte et lille håb om et comeback ved at bryde tilbage til 1-3.

Og danskeren gav flere prøver på sit fighterhjerte. Straks efter var hun nede 0-40 i egen serv, men hun kæmpede sig forbilledligt tilbage og reducerede til 2-3.

Det lysnede for alvor, da hun med endnu et break udlignede til 3-3, og så var alt åbent i sættet igen.

Selv om Andreescu brød sig i front med 4-3, så knækkede Wozniacki ikke. Hun brød øjeblikkeligt tilbage til 4-4, og nerverne så ud til at have indfundet sig hos canadieren.

Men de nerver var helt væk i partiet efter. Canadieren bombede Wozniacki i sænk og kunne kort efter serve sig i ottendedelsfinalen.