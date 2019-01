Canadier slog Wozniacki: Min selvtillid er eksploderet

Verdensranglistens nummer 152 kalder sejren over Wozniacki i Auckland for en drøm, der er gået i opfyldelse.

Den canadiske teenager Bianca Andreescu hentede torsdag karrierens med afstand største sejr, da hun sendte topseedede Caroline Wozniacki ud i anden runde af ASB Classic i Auckland.

Den 18-årige canadier spillede sig videre til kvartfinalerne med en sejr på 6-4, 6-4 over den danske verdensstjerne.

- Jeg har forestillet mig, at jeg skulle slå topspillere, så det er en drøm, der er gået i opfyldelse.

- Min selvtillid er eksploderet 20 gange i dag. Hun (Wozniacki, red.) har været nummer et i verden og vundet en grand slam-turnering, siger Andreescu til WTA's hjemmeside.

I både første og andet sæt fulgtes de to spillere ad frem til 4-4, inden et canadisk servegennembrud i hvert sæt betød, at Bianca Andreescu kunne nøjes med at holde sejr i sidste parti for at tage sejren.

- Jeg blev ved med at kæmpe lige til det sidste. Jeg var i zonen, og på et tidspunkt vidste jeg ikke, hvad stillingen var.

- Jeg er virkelig glad for min præstation. Jeg forsøgte at være til stede i øjeblikket, men da jeg kom på 5-4 i andet sæt, vidste jeg, at den var hjemme, siger hun.

Det er blot anden gang i karrieren, at Bianca Andreescu har spillet sig frem til en kvartfinale i en WTA-turnering.

Hendes hidtil største sejr kom i forbindelse med Citi Open i Washington i 2017, hvor hun nåede kvartfinalen med en sejr over franske Kristina Mladenovic, der på det tidspunkt rangerede som nummer 13 i verden.

Andreescu, der spiller de fleste af sine kampe på ITF-niveau, rangerer som nummer 152 på verdensranglisten. Wozniacki er øjeblikkeligt nummer tre i verden.