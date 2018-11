Cameroun mister værtskab for African Nations Cup i 2019

Det er uklart, hvor fodboldturneringen African Nations Cup skal afvikles i 2019.

Turneringen skulle oprindelig spilles i Cameroun i juni, men fredag valgte Afrikas Fodboldforbund (CAF) at fratage Cameroun værtskabet.

- Vi har i dag truffet beslutning om at fratage Cameroun 2019 CAN (African Nations Cup, red.), siger CAF-præsident Ahmad Ahmad i forbindelse med en pressekonference i Ghanas hovedstad, Accra, ifølge AFP.

Baggrunden for at droppe Cameroun som vært for turneringen er ifølge AP, at der har været alvorlige forsinkelser i forberedelserne til turneringen.

I september meddelte CAF, at der var store forsinkelser i byggeriet af stadioner og anden infrastruktur, og Cameroun fik en sidste chance til at få styr på arrangementet.

Yderligere to inspektioner i oktober skulle overbevise CAF, men det modsatte skete altså.

Blandt andet har sikkerheden omkring stadioner været mangelfuld, hvilket har bekymret CAF, efter at voldelige sammenstød mellem separatistiske oprørere og regeringsstyrker er steget flere steder i Cameroun.

Marokko er ifølge AP et godt bud på en ny vært for turneringen, og målet er en hurtig afklaring i 2018.