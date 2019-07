Caleb Ewan sejrer på Fuglsangs sidste etape

Et styrt på 16. etape sendte Jakob Fuglsang ud af Tour de France. Caleb Ewan vandt etapen i en massespurt.

16. etape af Tour de France endte med en spurtsejr til Caleb Ewan, men set med danske briller var Jakob Fuglsangs exit det altoverskyggende fokus.

Astana-danskeren røg i asfalten med omkring 27 kilometer til mål, stod et par minutter i vejkanten og satte sig derefter ind i en ambulance.

Tirsdagens etape blev derfor den sidste i år for Fuglsang, der lå på løbets niendeplads inden etapen.

Finalen blev som ventet en massespurt, hvor den australske Lotto Soudal-sprinter var skarpest i duellen med de lynhurtige rivaler.

I spurten kørte Ewan fra Quick-Steps Elia Viviani og Jumbo-Visma-hollænderen Dylan Groenewegen, der tog henholdsvis anden- og tredjepladsen, og sikrede sig dermed etapesejren i målbyen Nimes.

Som den første af sprinterne nåede Ewan dermed op på to etapesejre i årets Tour de France. Samme antal har Quick-Steps Julian Alaphilippe og Mitchelton-Scott-briten Simon Yates.

Chancerne for massespurter er få i den sidste uge af dette års Tour, og det var da heller ikke gået sprinterholdenes næser forbi.

Tirsdagens udbrud, der bestod af Dimension Data-danskeren Lars Bak, fire franskmænd og CCC-polakken Lukasz Wisniowski, blev holdt i kort snor af feltet.

Med 100 kilometer til mål var forspringet på omkring et minut, og chancerne for en overraskelse var allerede på det tidspunkt minimale.

Det betød dog ikke, at etapen var fri for drama. Tidligt på etapen skred Ineos-waliseren Geraint Thomas i et sving, og sidste års vinder landede på skulderen.

Det satte ham øjeblikket et stykke bag feltet, men han havde ingen problemer med at finde tilbage efter hjælp fra holdkammerater.

Med 27 kilometer var Fuglsang så uheldig, da han var involveret i et styrt. Omgivet af holdkammerater opgav danskeren at fortsætte i løbet, og han blev kort efter officielt meldt ude af løbet.

Frem mod mål blev feltet ramt af endnu et styrt, hvor Dimension Datas Roman Kreuziger røg ned.

De mange styrt tog dog ikke modet fra sprinterholdene, som hentede Bak og kompagni med små tre kilometer igen.

Ewan viste endnu en gang sin fart i en ren spurt, hvor Viviani ellers var blevet placeret perfekt af Michael Mørkøv og de øvrige Quick-Step-ryttere.